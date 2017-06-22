İran: Suudi Arabistan ile savaşmaktan korkmuyoruz çünkü korkaklar
İran Devrim Muhafızları Basın ve Kültür Müsteşarı Hamid Reza Muqaddam Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajda yeni veliahtın atanmasıyla hiçbir şeyin değişmediğini belirterek çatışma riskinin hala devam ettiğini belirtti.
Suud Kralı Selman'ın, oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht prens ilan etmesini değerlendiren Müsteşar Hamid Reza İran ve Suudi Arabistan arasında değişen hiçbirşeyin olmadığını belirtti.
Hamid Reza, ABD başkanı Trump'ın Riyad ziyareti sonrası böyle bir değişikliğin olmasını beklediklerini ifade etti.
Suudi Arabistan'ın tecrübesiz idari kadrosuna atıfta bulunan Reza, "Suudi Arabistan'ın İran'a saldırmaya gücü ve cesareti yok" dedi.
İran'ın Deyr ez Zor da bulunan DEAŞ mevziilerini bir dönüm noktası olarak değerlendiren Reza, ülkesinin bölgedeki son durumlara bakarak tekrardan bir saldırıda bulunabileceğini belirtti.
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