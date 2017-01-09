'Rafsancani öldürüldü' iddiası İran'ı karıştırdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin, 82 yaşında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündemin birinci maddesi oldu. Rafsancani'nin öldürüldüğü yönündeki iddia ise tartışmalara neden oldu.

Rafsancani'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri sonrası yüzlerce insan hastane önünde toplandı, sloganlar attı. Kalabalıklar protesto yürüyüşü yaparken "Rafsancani'nin 2 saat içinde kalp krizi geçirip hastanede öldürüldüğü" söylentileri de dolaşmaya başladı.

Hızla yayılan bu söylenti nedeniyle millet, internet üzerinden Rafsancani'nin kaldırıldığı hastaneye gelmeleri yönünde davetler yapıldı. Rafsancani'nin ölüm haberi üzerine kızı Faize Haşimi’nin hastaneye gitmek üzere yola çıktığı gelen haberler arasında.

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SAĞLIK BAKANINDAN DOKTORLARA SUÇLAMA

Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İran Sağlık Bakanı Amir Mohsen Dayay'ın, doktorları suçlayıcı bir açıklamada bulunduğu bildirildi. Bakan Dayay'ın "Rafsancani"nin yanında kendi doktorları yoktu. Bana gelen haberlere göre dokrorlar, üzerine düşeni yapmamış" dediği öğrenildi.

ÖLÜMÜNDE BİYOLOJİK TERÖR ŞÜPHESİ

İran, yaklaşık 4 ay sonra sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimler öncesi Rafsancani'nin aniden hayatını kaybetmesi, sağlık bakanının "doktorlar görevinin yapmamış" şeklindeki bu açıklaması kuşkuları besledi. Şüpheli bulunan ve sokaklarda "ölmedi; öldürüldü" denilen Rafsancani'nin vefatında konuşanlan bir şüphe ise biyolojik terör.