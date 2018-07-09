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İran’ın Almanya’dan 300 milyon avro nakdi çekeceği iddiası

İran’ın Almanya’da bulunan 300 milyon avro nakit parayı uçakla ülkeye geri götürmek istediği öne sürüldü.

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İran’ın Almanya’da bulunan 300 milyon avro nakit parayı uçakla ülkeye geri götürmek istediği öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin ABD’nin olası yaptırımlarına tedbir olarak Almanya’dan 300 milyon avro nakit parayı uçakla ülkeye götürmek istediği iddia edildi.

Söz konusu nakit paranın Hamburg’daki İran Avrupa Ticaret Bankası’nda (Europaeisch-Iranische Handelsbank AG) bulunduğu belirtilirken, Almanya’nın da İran’ın bu talebini inceleme kararı aldığı kaydedildi.

İran'ın bu adımı atmasının arkasında ABD’nin yaptırımlarını artırmasının ardından oluşabilecek nakit sıkıntısı olduğunu öne sürülürken, ABD ve İsrailli istihbarat teşkilatlarının, söz konusu paranın “terörün finansmanında” kullanılabileceği şüphesiyle alarma geçtikleri kaydedildi.

Haberde ayrıca Almanya Maliye Bakanlığı’nın iddiaları doğruladığı ve prosedürün ilgili kurumlar tarafından incelendiği bildirildi.

Öte yandan konuya ilişkin bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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