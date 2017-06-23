Rusya anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanabileceğini bildirdi

Roskomnadzor’un internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemin popüler uygulamalarından ve Rus girişimci Pavel Durov tarafından kurulan Telegram’ın Rusya’da yasaklanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Roskomnadzor tarafından Telegram’dan şirkete ait bazı detayların talep edildiği belirtilirken, tüm girişimlere rağmen şirketin söz konusu bilgileri temin etmediği kaydedildi.

Roskomnadzor tarafından istenilen bilgilerin Telegram tarafından sağlanmaması sonucunda, programın Rusya’da yasaklanabileceğinin vurgulandığı açıklamada, konuya ilişkin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise, bir başka Rus sosyal medya sitesi Vkontakte üzerinden yaptığı açıklamada, Telegram’ın Rusya’da yasaklanmasının, ülkenin çıkarına olmayacağını savundu.

Durov, ABD menşeli Whatsapp veya Facebook Messenger gibi programlara yönelik Rusya bir kısıtlama olmadığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“ABD yapımı programları yerine Rusya’ya karşı tarafsız olan Telegram programına yasak konuşuluyor. Bu bir paradokstur. Rusya’da, resmi yetkililer de dahil herkesin iletişimi Whatsapp veya Viber gibi programlara kayacak. Bu açıdan bakıldığında olası bir yasak Rusya’nın çıkarına olmayacaktır.”

Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Telegram programı, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.