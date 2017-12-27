İran'ın Myanmar sessizliği tepkilere yol açtı

Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son vermesi çağrısı yapan karar tasarısının oylandığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına İran temsilcisinin katılmaması eleştirilere neden oldu.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Demavend milletvekili Kasım Mirzayi Niku, İran'ın BM temsilcisinin söz konusu Genel Kurul toplantısında hazır bulunmamasıyla ilgili meclise soru önergesi sunduklarını söyledi.

Niku, "Myanmar hükümetinin Rohingya Müslümanlarına yaptıkları DEAŞ'ın yaptıklarına benziyor. DEAŞ'ın yaptıkları kınanırken nasıl olur da Myanmar hükümetinin yaptıklarının karşısında kayıtsız kalınır." dedi.

Reformist milletvekili Niku, meclise verdikleri soru önergesiyle BM temsilcisinin ilgili toplantıya neden katılmadığının açıklığa kavuşturulmasını istediklerini belirtti.

"Üzücü ve inanılmaz"

Tahran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sadık Zibakelam da sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın BM temsilcisinin ilgili toplantıda bulunmamasını "üzücü ve inanılmaz" olarak yorumladı.

Zibakelam, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e hitaben yazdığı açık mektubunda, İran'ın "Müslümanların koruyucusu" iddiasıyla hareket ederken, Myanmar Müslümanlarının katledilmesinin kınandığı bir toplantıya katılmamasının izah edilemeyeceğine dikkati çekti.

Rusya ve Çin'in ret oyu kullanmasının sıra dışı olmadığını belirten Zibakelam, "İran ve kendilerinden başka kimsenin 'İslamcı' ve 'Müslümanların savunucusu' olarak kabul etmediği Şam'ın seküler Baas rejiminden de farklı bir şey beklenmezdi." ifadelerini kullandı.

Muhafazakârlara yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesinde ise Tahran yönetiminin "pragmatist" bir siyaset izleyerek siyasi ve güvenlik ilişkilerini geliştirdiği, tasarıya karşı çıkan Çin, Rusya ve Suriye gibi ülkelerle aynı oturumda bulunmak istemediği için İran temsilcisinin söz konusu toplantıya katılmadığı değerlendirmesi yapıldı.