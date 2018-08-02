İran'da düzenlenen ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a uzandı
İran'ın çeşitli kentlerinde birkaç gündür süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a sıçradı.
- AA
Ülkede üç gün önce İsfahan'da patlak veren bugün de İsfahan'la birlikte Meşhed, Şiraz gibi kentlere yayılan ekonomik sorunları protesto gösterileri Tahran'a uzandı.
Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini ateşe verdikleri görüldü.
Sloganlar atarak yürüyüşe geçen onlarca eylemciye, yoldan geçen sürücülerin de korna çalarak destek vermeleri dikkati çekti.
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