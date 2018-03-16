İran'ın Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kirman eyaletinin kuzeyindeki Raver şehri olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Yerel saatle 10.54'te kaydedilen depremin, yerin 22 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
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