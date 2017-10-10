İran'ın nükleer şefi Salihi ABD'yi uyardı: Anlaşmanın altını oymayın

İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı bozmaması konusunda ABD'yi uyardı.

Uluslararası bir konferansta, nükleer güvenliğin artırılması üzerine konuşan Salihi, Vaşington'un aldatıcı pozlarının, anlaşmanın korunması bağlamında iyi şeylerin habercisi olmadığını söyledi.

Anlaşmanın bozulmasını istemediklerini söyleyen Salihi, "Bu durum İran'ın ulusal çıkarlarından ziyade, uluslararası toplum için çok daha fazla tehlike arz ediyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içinde İran hakkında bir konuşma yapması beklenirken; Salihi, "Nükleer anlaşmanın bozulması, bu fırtınalı siyasal ortamda, ABD'nin siyasal güvenirliğinin ve uluslararası imajının altının oyulması demektir." sözlerini kullandı.

Ali Ekber Salihi konuşmasını, "Umarım sağduyu galebe çalar." sözleriyle tamamladı.

Avrupa Birliği Dış Politikalar ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini pazartesi günü yaptığı açıklamada 2015 anlaşmasını, yürürlükte olan bir "kazan-kazan" çözümü olarak tanımlamıştı.

Kore yarımadasında yükselmekte olan nükleer tansiyona işaret eden Mogherini, "İran'la nükleer anlaşmayı korumak adına bir çıkarımız, sorumluluğumuz ve görevimiz var." ifadelerini kullanmıştı.