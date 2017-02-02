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İran'ın ürettiği Somar füzesi ile ilgi şok iddia

Alman Die Welt gazetesi İran'ın geçtiğimiz günlerde denediği balistik füzenin nükleer başlık taşıma özelliğine sahip olduğunu iddia eden bir istihbarat raporu yayınladı.

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Alman Die Welt gazetesi bugün çok konuşulacak bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Gazetede yer alan bir istihbarat raporunda İran'ın geçtiğimiz günlerde denemesini yaptığı ve "Somar" adını verdiği balistik füzenin nükleer başlık taşıyabildiği iddia edildi.
Rapora göre, "Somar" füzesi 2015 yılının Mart ayından beri İran silahlı kuvvetleri envanterinde bulunuyor.
 
Öte yandan İran'ın füzeyi Rusya işbirliğiyle ürettiği düşünülüyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarda bulunmayacağı belirtiliyor.
 
 
 

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