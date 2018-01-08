İranlı işkenceci bakana suç duyurusu!

İRAN’ın önemli politikacıları arasında bulunan Şahrudi (69), beynindeki rahatsızlık nedeniyle Hannover’de özel bir kliniğe yattı. Eski bakanın tedavisiyle İran’ın Avrupa’daki önemli isimlerinden Ayetullah Rıza Ramazani ve dünyaca tanınmış beyin cerrahı Madjid Samii (80) yakından ilgileniyor. Uluslararası Af Örgütü’nün rakamlarına göre, 1999-2009 arasında bakanlık yapan Şahrudi döneminde çocukların da aralarında bulunduğu 2 bin kişi idam edildi. Yine küçük yaştaki çocukların da bulunduğu binlerce kişi ise işkenceye tabi tutuldu.

ALMAN HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ

Şahrudi’nin Almanya’da tedavi görmesine bazı sivil toplum örgütleri ve politikacılar tepki gösterdi. Yeşiller Partisi eski Federal Meclis milletvekili Volter Beck bir adım daha ileri giderek Şahrudi hakkında suç duyurusunda bulundu. Beck, “Almanya’nın insan haklarını çiğneyenlerin sanatoryumu olmasına izin veremeyiz. Eğer federal hükümet büyük çapta insanın öldüren bir kişinin diplomatik dokunulmazlığını dikkate alırsa büyük hata yapar” dedi.

İnsan hakları savunucuları da Şahrudi’nin Alman yasalarına göre yargılanmasının mümkün olduğuna dikkati çekti. Bir grup İranlı ise Hannover’deki kliniğin önünde toplanarak Şahrudi’nin tedavi edilmesini protesto etti.