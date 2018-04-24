İranlı reformist siyasetçi ülkesindeki 'ahlak polisini' eleştirdi

Tacizade, ülkesinde başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bazı kadın göstericilere yönelik ahlak polisinin sert uygulamalarını eleştirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tacizade şu ifadeleri kullandı:

"Devrimden önce Hüseyniyeyi İrşad (İrşad Merkezi) özellikle gençler olmak üzere halkın akın akın İslama yönelmesini sağlarken, devrimden sonra Gezici İrşad (Ahlak polisi) halkı Allah'ın dininden uzaklaştırmakta ve İran'ı dünyaya DEAŞ'çı olarak göstermektedir. Hala o merkezleri kurmanın, bu ahlak polislerini kaldırmanın zamanı gelmedi mi?"

İran'da bir süre önce, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen genç kızın, başörtüsünün kanunlara aykırı olması gerekçesiyle ahlak polisi tarafından sert bir şekilde gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, olay kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Başkent Tahran'da Şeriati Caddesi'ndeki Hüseyniyeyi İrşad, İran Devrimi'nden (1979) önce Dr. Ali Şeriati ve Ayetullah Murtaza Mutahhari gibi isimlerin konuşma yaptığı, kültürel ve dini konferansların düzenlendiği bir merkezdi. Bugünlerde söz konusu Merkez, ülkedeki reformistlerin sembolik binalarından biri olarak biliniyor.