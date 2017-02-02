Irkçı lider, muhabiri dışarı attırdı! İşte o anlar

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in korumaları soru sormak isteyen muhabire saldırdı.

Fransız TF1 kanalında muhabir olan Paul Larrouturou, dün bir fuar ziyareti sırasında Le Pen'e Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali danışman çalıştırmasının gündeme gelmesine ilişkin soru sormak isterken, politikacının korumaları tarafından dışarı atıldı.

MUHABİRİN "GÖREV BAŞINDAKİ POLİS MEMURUNA SALDIRDI'' İDDİASI

Paul Larrouturou, Le Pen'e "Korumanız, gerçekten Avrupa Parlamentosunda danışmanınız mıydı?" sorusunu yöneltti.

Le Pen soruya yanıt vermezken, korumaları muhabiri tartaklayarak salondan dışarı çıkardı. Muhabirin programı takip etmek için aldığı akreditasyon kartını göstermesine rağmen muhabiri tartaklamaya devam eden korumalar gerekçe olarak Larrouturou'nun "görev başındaki polis memuruna saldırdığını" iddia etti.

HALBUKİ GÖRÜNTÜLER İDDİALARI YALANLIYOR

Olayın görüntülerinde muhabirin yalnızca soru sormak istediği ancak korumaların hem muhabire hem de kameramana saldırdığı görülüyor. Yaka paça dışarı atılan basın mensubları köşeye sıkıştırıldı. Kameraman ve muhabir, korumalar tarafından dakikalarca tartaklandı.

LE PEN, FRANSA'DA YOLSUZLUKLA GÜNDEMDE

Müslüman karşıtlığı ile bilinen Le Pen, AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir haftadır Fransa'nın gündemindeydi.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen'in 2010-2016 yıllarında AP'de danışman olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset'e ödenilen 296 bin avroluk danışmanlık bedelini, AP'ye 2 gün önce gece yarısına kadar geri ödemesi gerektiğini duyurmuştu.

Ancak Le Pen, söz konusu miktarı ödemeyeceğini açıklamış, "Avrupa Parlamentosunun kararı tek taraflı ve yasal değil, bu yüzden onların kararına itiraz ediyorum. Parayı iade etmem için önce bu kaynağın bana ödenmiş olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda Le Pen'in ayrıldığı eşinin kız kardeşi olan Griset ve diğer bir danışmanın görevlerine dair başlatılan soruşturma temmuzda tamamlanmıştı.

Olay, AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Hala Le Pen'in korumalığını yapmaya devam eden Legier için ödenilen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyor.