Irkçı Yahudilerden ‘tapınak’ baskını
Mescid-i Aksa Külliyesi altında “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları da yapan ırkçı Yahudiler aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick ile birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Durumu protesto eden Filistinli bir genç gözaltında alındı.
israil’de 700’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada fanatiklerin arasında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick’in de bulunduğu ve Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştığı kaydedildi. Yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa’ya giden Glick, “Tapınak Dağı olmayan bir devlet, ruhsuz bir beden gibidir” dedi. Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli “Yara” adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın daha “ilk altı ayında” sayının 22 bin 206’ya ulaştığı belirtildi.
KAZI YAPILIYOR
Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa’nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi. ‘Heykelin Yıkımı’ günü münasebetiyle fanatik Yahudiler Mescidi Aksa’ya girince Filistin bayrağı açan bir çocuk, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Yahudiler 22 Temmuz’u Heykelin Yıkımı adıyla Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ediyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
ABD VE iSRAiL DiN SAVAŞI PLANLIYOR
Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas’tan fanatik Yahudilere tepkiler geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail’in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise bu baskının “işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası” çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve İsrail’de bulunan Filistin halkı da İsrail’in ırkçı saldırılarına karşı Mescid-i Aksa’ya gitmeye çağrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.