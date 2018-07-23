Irkçı Yahudilerden ‘tapınak’ baskını

israil’de 700’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün “Eski Şehir” bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada fanatiklerin arasında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick’in de bulunduğu ve Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştığı kaydedildi. Yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa’ya giden Glick, “Tapınak Dağı olmayan bir devlet, ruhsuz bir beden gibidir” dedi. Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli “Yara” adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın daha “ilk altı ayında” sayının 22 bin 206’ya ulaştığı belirtildi.

KAZI YAPILIYOR

Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa’nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi. ‘Heykelin Yıkımı’ günü münasebetiyle fanatik Yahudiler Mescidi Aksa’ya girince Filistin bayrağı açan bir çocuk, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Yahudiler 22 Temmuz’u Heykelin Yıkımı adıyla Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ediyor ve içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.