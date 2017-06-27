"Irkçılık yaptı" deyip 400 bin euro dolandırdı

Fransa'da 27 yaşında bir bankacı, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu öne süren 89 yaşındaki müşteriyi dolandırdı. Paris'in banliyösünde yaşayan genç bankacı, yaşlı kadını dolandırarak 400 bin eurosunu aldı. Sicili temiz olan ve ilk kez yasa dışı iş yapan genç bankacının dolandırdığı para ile aldığı iki ev ve evinde bulunan 36 bin euroluk külçe altınlara el konuldu. İşlemin fark edilmesi sonucu tutuklanan bankacı suçunu itiraf etti. Bankacının avukatı, ırkçı ifadelere dayanamayan gencin bu şekilde intikam aldığını öne sürdü.