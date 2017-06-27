ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

"Irkçılık yaptı" deyip 400 bin euro dolandırdı

Fransa’da bir bankacı, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği kişiyi dolandırdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da 27 yaşında bir bankacı, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu öne süren 89 yaşındaki müşteriyi dolandırdı. Paris'in banliyösünde yaşayan genç bankacı, yaşlı kadını dolandırarak 400 bin eurosunu aldı. Sicili temiz olan ve ilk kez yasa dışı iş yapan genç bankacının dolandırdığı para ile aldığı iki ev ve evinde bulunan 36 bin euroluk külçe altınlara el konuldu. İşlemin fark edilmesi sonucu tutuklanan bankacı suçunu itiraf etti. Bankacının avukatı, ırkçı ifadelere dayanamayan gencin bu şekilde intikam aldığını öne sürdü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA