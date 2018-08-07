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İrlanda’da Nazi pilotlarına bırakılmış mesaj bulundu

İrlanda’da toprak altından, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçakları için taşlardan yapılan mesaj ortaya çıkarıldı.

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The Mirror'un haberine göre, İrlanda'nın doğusundaki Bray Head tepesinde bulunan büyük beyaz harfler, ‘İrlanda' anlamına gelen ‘Eire' kelimesini oluşturuyor. Beyaz taşlardan yapılan yazı, toprağa gömülü halde bulundu.
 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sına karşı tarafsız kalan tek Milletler Cemiyeti üyesi  olan İrlanda'nın sakinleri, yanlış bombardımanı önlemek için ülke genelinde bu türden yaklaşık 80 mesaj yerleştirmişti. Mesajlar daha çok İrlanda'nın batı kıyısına yapılıyordu, bu yüzden doğuda tespit edilmesi sıra dışı olarak gösteriliyor.
 
Bray Head'deki yazı, onlarca yıl boyunca bitki örtüsü altında kalmış ama son yangından sonra ortaya çıkmıştı. Taştan kompozisyonu, helikopterle devriye gezen polis ekibi tespit etmişti.
 
 
(Sputnik)

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