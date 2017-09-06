Irma Kasırgası, 295 kilometre hızla karaya ulaştı

Atlas Okyanusu'nda bugüne kadar kaydedilen en güçlü kasırga olan Irma karaya çıktı. Kasırganın Leeward Adası kıyılarına 295 kilometre hızla çarptığı bildiriliyor. Rüzgar gücünü kaybetmeden ilerleyen kasırganın Karayipler'deki Antiller, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St Kitts, Nevis, Saba, St Eustatius, Saint Maarten, Saint Martin, Saint Barthelemy, İngiliz Virgin Adaları, Amerikan Virgin Adaları, Porto Rico, Vieques ve Culebra gibi noktaları vurması bekleniyor.

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), beşinci kategorideki tehlikeli Irma Kasırgası'nın felakete yol açabileceği uyarısını yapıyor. Irma'nın ABD'nin Florida eyaletine Pazar günü ulaşması bekleniyor. Teksas ve çevresini yıkıp geçen Harvey Kasırgası'nda 60 insanın öldüğü ABD'de, yeni kasırga için acil durum ilan edildi.

Karayip Denizi üstündeki adalarda milyonlarca insan sığınak arıyor. Evlerini korumak isteyenler ise, kontraplak ve diğer materyallerle binaları kapatma telaşında.

Birçok adada market rafları boşaldı, gıda, su, pil ve jeneratörlerin neredeyse hepsi alındı. Uluslararası haber ajansları, marketlerde kuyruğa girmiş insanların fotoğraflarını servis ediyor.