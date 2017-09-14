ABD'nin Florida eyaletinde Irma kasırgası huzur evinde 6 kişi öldü
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası sonrasında Broward ilçesinde bir huzur evinde 6 kişinin öldüğü açıkladı.
Broward Belediye Başkanı Barbara Sharief, Irma Kasırgası nedeniyle yaşlıların kaldığı Huzur evinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Broward kenti Polis Şefi Tom Sanchez, Hollywood Hills huzur evinde 3 kişinin öldüğünü 3 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sanchez, Binanın boşaltıldığını ve konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü duyurdu. Huzur evinde bulunan toplam 115 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Ölenlerin binada çalışan jeneratörlerden sızan karbonmonoksit dumanlarından zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.
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