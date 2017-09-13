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Irma Kasırgas'nın vurduğu ABD'de evler harabye döndü

ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası'nın , anakaranın hemen güneyinde bulunan Florida Keys adalarındaki evlerin çeyreğini yıktığı bildiriliyor.

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Binlerce adadan oluşan Florida Keys'ten gelen son görüntülerde saatte 200 kilometre hıza yaklaşan rüzgarların evleri sürüklediği ve parçaladığı görülüyor.
 
Arama ve kurtarma ekipleri en kötü etkilenen adalara gıda ve su götürmeye hazırlanıyor. Bazı adalardaki yollar, devrilen ağaçlar nedeniyle hâlâ kullanıma açılmış değil. Telekomünikasyonda da sorunlar yaşanıyor.
 
Yetkililer "Evlerine dönecek kişiler, sınırlı hizmet verilebildiğini göz önünde bulundursun. Pek çok adada hâlâ su ve elektrik yok" uyarısında bulundu.
 
Irma Kasırgası nedeniyle ABD'de 6,9 milyon ev elektriksiz kalmıştı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü Florida'ya uğraması bekleniyor. (BBC Türkçe)
Irma ile ilgili görsel sonucu

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