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İşçi Partisi'nin 72. kuruluşunu kutlamaya hazırlanan Kuzey Kore'nin füze denemesi yapması bekleniyor

Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin balistik füze testi denemesinin an meselesi olduğu belirtildi.

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İşçi Partisi'nin 72. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
 
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, ordunun Kuzey Kore hareketlerini yakından takip ettiğini belirterek, Güney Kore ordusunun tam hazır olduğunu vurguladı.
 
Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin bir başka silah testi hazırlığının devam ettiği yönünde bazı hareketlenmelerin olduğun ifade ederek, bazı noktalarda askeri ekipman hareketliliğinin yaşandığı belirtildi.
 
Pyongyang yönetimi beşinci nükleer denemesini geçen yıl Kuzey Kore'nin kuruluş yıldönümünde gerçekleştirmişti.

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