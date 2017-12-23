ISESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Togo'nun BM'deki Kudüs tasarısına 'hayır' oyu vermesini şaşkınlıkla karşıladı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO), bu kuruluşun ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) da üyesi olan Togo'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oylanan Kudüs tasarısına 'hayır' oyu vermesini şaşkınlıkla karşıladığı bildirildi.