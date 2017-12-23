ISESCO, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Togo'nun BM'deki Kudüs tasarısına 'hayır' oyu vermesini şaşkınlıkla karşıladı
İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO), bu kuruluşun ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) da üyesi olan Togo'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda oylanan Kudüs tasarısına 'hayır' oyu vermesini şaşkınlıkla karşıladığı bildirildi.
- AA
ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdülaziz Bin Osman Tuveycri, yaptığı yazılı açıklamada, Togo'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs gündemli İİT Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldığına dikkati çekerek, bu ülkenin BM'de oylanan Kudüs tasarısına "hayır" oyu kullanmasından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
Tuveycri, büyük öneme sahip meselelerde ISESCO üyesi ülkeler arasında dayanışmanın gözetilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.
ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.
Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.
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