Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail askeri 14 yaşındaki çocuğu başından vurdu

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...  

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanlı Ay Tutulması bu akşam

Kanlı Ay Tutulması bu akşam

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA