İşgalci İsrail askeri 14 yaşındaki çocuğu başından vurdu
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi.
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi.
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