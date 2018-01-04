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İşgalci İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

  • AA
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör olaylarına katıldıkları şüphesiyle dün gece saatlerinde Batı Şeria'da 10 Filistinlinin gözaltına alındığı" belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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