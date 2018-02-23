İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria, Gazze Şeridi ve El Halil'deki gösterilere müdahale etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 22 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki Filistinlilerin gerçekleştirdiği gösterilerde İsrail ordusunun müdahalesi sonucu 1'i gerçek olmak üzere 17'si plastik mermiyle 4'ü ise yanık ve düşme sonucu yaralandı. Açıklamada, sağlık ekiplerinin gazdan etkilenen onlarca kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İşgal atlındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha ve kuzeydeki Kalkiliyye kenti ile Ramallah kentine bağlı, Nılin, Bilin ve Nebi Salih, Nablus'a bağlı Beyta, Kafr Kadum, Burin, Hivara geçiş noktasında ve El-Halil kentinin Bab el-Zaviye gibi bölgelerinde İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahale ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Sivil Savunma Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde, İsrail askerlerinin, Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahalesi sırasında pazar yerinde yangın çıktığını, "büyük" diye niteledikleri yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını paylaştı.

Beyta Belediye Başkanı Fuad Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında sebze satışı yapılan pazarda yangın çıktığını, "beş dükkan ve bir evde devam eden yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini" aktardı.

Gazze sınırındaki gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Gazzelilere, İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusu, Han Yunus ve Cebaliye'de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 8 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

El Halil kentindeki yürüyüşe müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde trafiğe kapatılan Şuheda Caddesi'nin yeniden açılması için düzenlenen yürüyüşe müdahalede bulundu.

Yerleşim Birimlerine Karşı Gençlik Birliği'nin çağrısı üzerine Şuheda Caddesi'nin yeniden açılması için Ali el-Beka Camisi önünden Şuheda Caddesi'ne yürüyüşe geçildi. Yürüyüşe Ortodoks Haradem Yahudilerinden Neturei Karta üyeleri de katıldı.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ayrıca askerler yürüyüşe katılanların bazılarını da darp etti.

Yerleşim Birimlerine Karşı Gençlik Birliği Koordinatörü İsa Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yahudi yerleşimcileri eski şehirden çıkarma, buradaki evleri gerçek sahiplerine iade etme ve 1994 katliamından bu yana kapalı olan Şuheda Caddesi'ni yeniden açma çağrısında bulunuyoruz. "dedi.