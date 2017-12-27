İşgalci İsrail askerleri Kudüs'te eşek tutukladı
Filistin yerel basınında yer alan habere göre İsrail askerleri Kudüs'te bir eşek tutukladı.
- star.com.tr
Shehan haber ajansına göre İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliye ait eşeği tutukladı.
Yedi İsrail askerinin eşeği tutuklayarak götürdüğü belirtildi.
Eşeğin neden tutuklandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
İşgalci İsrail düzenli olarka Filistinlilerin hayatını zorlaştırmak için hukuksuz tutuklamalar ve gasplarda bulunuyor. Uluslararası insan hakları örgütleri İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını defalarca kınamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.