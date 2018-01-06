İşgalci İsrail güçleri, 5 Filistinliyi yaraladı
İşgalci İsrail güçleri, devam eden Kudüs protestolarında 5 Filistinliyi yaraladı.
- İHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin protesto gösterileri Kudüs'te devam ediyor. İsrail güçleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla kentteki Salah Uddin Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce göstericiye sert müdahalede bulundu. Ses bombalarının kullanılarak müdahale edildiği gösteride 5 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gösterici de gözaltına alındı.
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