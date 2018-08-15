İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da aralarında 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşi Nahide Eb Şakra'nın da olduğu 8 Filistinli kadını gözaltına aldı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in kapılarından birinin iç tarafından gözaltına aldığı Filistinli kadınları, sorgulamak üzere Eski Şehir bölgesinde bulunan gözaltı merkezine götürdü.

Şeyh Salah'ın kız kardeşi Ebu Şakra, 25 Temmuz'da da Mescid-i Aksa'nın Er-Rahme Kapısı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmış ve iki hafta Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma şartıyla serbest bırakılmıştı.

İsrail makamları, fanatik Yahudilerin baskınlarını arttırdığı kutsal mabedin Er-Rahme Kapısı'nda Filistinlilerin toplanmasına izin vermezken, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesatı Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin de bu alanda temizlik yapmasını engelliyor.

Filistinli aktivistlere göre, İsrail, Mescid-i Aksa'yı mekânsal olarak bölme projesi kapsamında Er-Rahme Kapısı bölgesini fanatik Yahudilere ayırmayı hedefliyor.

Fanatik Yahudiler biz kez daha Aksa'ya baskın düzenledi

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 68 fanatik Yahudi'nin sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin silahlı İsrail polisleri korumasında yaklaşık 4 saat Harem-i Şerif'in avlularında gezdiği vurgulanarak, bir başka Yahudi grubun da öğle namazından sonra Aksa'ya girdiği aktarıldı.