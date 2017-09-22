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İşgalci İsrail'in İskan Bakanı: Suriye'de İran'a yer yok

İsrail kabine üyesi ve İskan Bakanı Yoav Galant verdiği röportajda İran'ın Suriye'de bir yerinin olmadığını söyledi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Rus Interfaz Haberleri ile yaptığı röportajda Galant, İsrail'in Suriye sınırını izlemeye devam edeceğini belirterek ülkesinin "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği şeylere lesinlikle uyacağını söyledi.
 
Ülkesinin "kırmızı çizgi"lerini açıklayan Galant, "İran'ın gelişmiş silahlar elde etmesi, Suriye-İsrail sınırındaki Hizbullah ve İran kuvvetlerinin askeri varlıklarını önlemek" olduğunu belirtti.
 
İran'ın doğal sınırlarına dönmesini vurgulayan İsrailli bakan, ülkesinin İran tehdidinden kendisini korumak için bir yol bulacağını ifade etti.

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