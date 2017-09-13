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İşgalci İsrail'in terör örgütü PKK'yı terör listesinden çıkardığı ortaya çıktı

İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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İsrail Savunma Güçleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, geçtiğimiz günlerde ABD'de katılıdığı bir programda önemli açıklamalarda bulunmuş ve terör örgütü PKK'yı İsrail'in dış politikalarına hizmet eden bir örgüt olarak tanımlamıştı.
 
Golan, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'ndeki konuşmasında, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini söylerek şöyle konuştu: ''PKK bizim için terör organizasyonu değil, İsrail'in dış politikasına hizmet ediyorlar" demişti.
 
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum hakkında da konuşan Golan, "Tüm Kürtlerin katılımıyla büyük Kürdistan kurulmalıdır" ifadelerine yer vermişti. 
 
Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını desteklediğini söyledi. 
 
PKK TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
 
İşgalci İsrail'in terör örgütü PKK'ya yönelik pozitif tavrı ise sadece bu açıklamalardan ibaret değil. Terör örgütüne her türlü desteği kameralar önünde açıkça veren İsrail PKK'yı terör listesinden çıkardı.
 
İsrail Savunma Bakanlığı'nda yer alan terör listesinde, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından İHH ve Cansuyu yer alırken, PKK'nın listeden çıkarıldığı görüldü.
 
 

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