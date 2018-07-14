İskoç gazetesi Trump için “iğrenç birisi” başlığını attı

İskoçya’da ulusal yayın yapan The Scotsman gazetesi, İngiltere'yi ziyaret eden Donald Trump için “Korkunç bir insan ve iğrenç birisi” başlığını attı. Yayınlanan tam sayfa haberde Trump göçmenler hakkındaki söylemleri, kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına kadar birçok söylemleriyle eleştirildi.

Gazete, "İngiltere'ye daha sonra gelmesi beklenen Trump için o bir ırkçı, bir seri yalancı ve cinsel tacizci, yanlış bir şekilde insanları inançlarından ötürü eleştiren ve ırkçılığıyla övünen biri" diye yazdı.

The Scotsman Gazetesi, Trump'ın ABD milli marşının çalınması sırasında polis vahşetine karşı NFL protestolarına yönelik saldırılarına da karşı çıktı. Gazete, Virginia'daki Charlottesville'deki Neo-Nazi şiddetine yaptığı insanlık dışı açıklamalarını ve eski Başkan Barack Obama'nın doğum yeri Kenya’ya ilişkin yaptığı yorumları da eleştirdi. Ayrıca medyaya yönelik "sahte haberler" üretiyorlar eleştirilerini kınadı.

Gazete Trump'ın en sevdiği etkinliklerden biri de 'sahte haberler' diye haykırdığını yazdı. Ancak, Washington Post ve New York Times’ın, Başkan Donald Trump’ın günde kaç kez yalan söylediğini aynı zamanda sayısız yalanlarının kesin bir listesini hazırladığını duyurdu.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın annesinin doğma büyüme İskoçyalı olduğunu, ancak Trump’a olan kin ve nefretin ülkede her geçen gün arttığını okuyucularına aktardı.

İngiltere’den sonra İskoçyalılar da Trump’ı protesto gösterileri ile karşılamaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bu hafta sonu İskoçya'nın Güney Ayrshire bölgesindeki Trump Turnberry golf tesisini ziyaret etmeye hazırlanıyor. Binlerce gösterici cuma günüden başlayarak İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow’a akın ettiklerini ve Trump’a karşı büyük bir protesto gösterilerinin planlandığını duyurdu.