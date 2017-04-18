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İskoçya Başbakanı İngiltere'ye ateş püskürdü!

İngiltere'deki erken seçim kararı, İskoçya'da deprem etkisine yol açtı. Başbakan Sturgeon kararı 'yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri' olarak nitelendirdi.

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İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da erken seçim açıklamasını ''yakın siyasi tarihin en olağanüstü U-dönüşlerinden biri'' olarak nitelendirdi.

Sturgeon, "Muhafazakar Parti, erken genel seçimi İngiltere'yi sağa kaydırmak, sert Brexit'e zorlamak ve daha büyük kesintiler uygulamak için kullanacaktır" dedi.

Sturgeon ayrıca, erken seçimi çok büyük bir siyasi yanlış hesap olduğunu da ifade etti.

Almanya ise alınan bu kararın, Brexit görüşmelerine 'netlik' getirmesini umduklarını açıkladı.

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