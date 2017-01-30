İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye yönelik vize kısıtlaması kararı için 'Vize kısıtlaması ülkedeki aşırılıkları özendirecektir' açıklaması yaptı.
- DHA
OIC üyesi 7 ülkeyi içeren karar için yapılan açıklamada bu kararın mül-tecilerin karşı karşıya kaldığı ciddi zorlukları daha da zorlaştıracağını söyledi. Açıklamada: "Bu yasağın bir sonucu olarak savaştan ve zu-lümden kaçanların çoğu olumsuz ve haksız olarak etkilenecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD'nin aşırılık ve terörizmle mücadele ettiği bu dönemde alınan bu tür ayrımcı kararlar yalnızca radikal düşünceleri cesaretlendirmeye yarayacaktır ve aşırılıkları özendirecektir" denildi.
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