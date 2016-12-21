Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska'dan İslam karşıtı yasaya veto!

Slovakya Haber Ajansının (TASR) haberine göre Cumhurbaşkanı Kiska, ülkedeki dini toplulukların tanınmasını zorlaştıran yasal değişikliği veto etti.

Kiska, vetoya gerekçe olarak yasal değişikliğin "anayasada garanti altına alınan temel hak ve özgürlükleri uygunsuz şekilde sarsmasını" gösterdi.

Yasal düzenleme Meclis'te yeniden görüşülecek.

Koalisyon hükümetinde yer alan sağ eğilimli Slovakya Ulusal Partisi’nin (SNS) hazırladığı tasarı, 30 Kasım 2016 tarihinde muhalefetinde desteğiyle Meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Yasal düzenlemeye göre bir dini topluluğun devlet tarafından tanınması için gerekli olan 20 bin üye şartı 50 bine çıkarılmıştı. Buna göre ülkede, İslam'ın resmi din olarak kabul edilmesi ve Müslümanların cami açması için en az 50 bin kayıtlı üyeye sahip olmaları gerekiyordu.

Yaklaşık 5 bin Müslümanın yaşadığı Slovakya’da, cami bulunmuyor. Müslümanların cami yapmak için yaptıkları başvurular, dini topluluk olmak için gerekli olan 20 bin üyeye sahip olmadıkları gerekçesiyle reddediliyor.