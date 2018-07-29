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İslami Davet Teşkilatı'ndan Sudan için yardım çağrısı: Gıda ve tıbbi ilaç ihtiyacımız var

İslami Davet Teşkilatı, Sudan'daki sel felaketinde zarar görenlere 'acil yardım ve destek' çağrısında bulundu.

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Hartum merkezli teşkilatın Genel Sekreteri Yahya Adem Osman, yaptığı basın açıklamasında, Sudan'da yağmur sularının oluşturduğu sel felaketinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Osman, uluslararası kuruluşlara seslenerek, "Sudan’daki sel ve yağmur felaketinden yüzbinlerce kişi etkilendi. İnsanlar evsiz kaldı. Sel felaketinin en çok hissedildiği Batı Kordofan, Cezire ve Kesele Eyaletlerine acil destek ve yardım gerekiyor. Özellikle gıda ve tıbbi ilaç ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Sudan devletinin mağdur olan binlerce insanı kurtarmak için acil müdahale planı üzerinde çalıştığını aktaran Osman, diğer ülkelerin de bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini savundu.

Sudan yerel basınında çıkan haberlere göre, 9 kişinin hayatını kaybettiği selden dolayı Kesele, Cezire ve Batı Kordofan eyaletlerinde binlerce ev, iş yeri, devlet kurumu, okul ve pazar yerleri hasar gördü.

 

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