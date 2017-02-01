Adından İslam'ı kaldırdı, AB'den milyonları kaptı
Barrow'un başa geçmesiyle ilk iş olarak adından 'İslam Cumhuriyeti' ibaresi kaldırılan Gambiya'ya AB tarafından 33 milyon euro yardım yapılacak.
Avrupa Birliği (AB) Gambiya Büyükelçisi Attila Lajos, eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde dondurulan AB yardımlarının yeniden başlatılacağını bildirdi.
Lajos, yaptığı yazılı açıklamada, Jammeh iktidarındaki insan hakkı ihlalleri ve idari sıkıntılar nedeniyle durdurulan yardımların yeniden verileceğini belirtti.
Aralık ayındaki seçimi kazanarak ülkenin yeni Devlet Başkanı olan Adama Barrow iktidarında Gambiya'ya 33 milyon avroluk yardım yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Lajos, AB yardımlarının devam edeceğini vurguladı.
Lajor, açıklamasında, Gambiya'da demokrasiyi desteklediklerini ve AB ile Gambiya arasında yeni bir süreç başlatmak istediklerini vurgulayarak, "Eğer hükümet, vaatlerini yerine getirirse yardımlar artabilir." ifadesini kullandı.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.