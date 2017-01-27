BM Genel Sekreteri Guterres: Müslüman karşıtlığı korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor
BM Genel Sekreteri Guterres, 'Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum' dedi. Müslüman karşıtlığına işaret eden Guterres, 'Antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı, nefret, popülizm ve oy kazanmak için korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor' ifadelerini kullandı.
- AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların, mültecilerin ve göçmenlerin karşılaştıkları ayrımcılığın son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum." dedi.
Guterres, "Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü"nde BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığını tetikleyen nefret ve popülizmin kaygı verici olduğuna dikkati çekti.
Ayrımcılığa yönelik tasasını da dile getiren Guterres, BM'nin insan hakları konusundaki çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.
Guterres, şöyle konuştu:
"Göçmenlerin, mültecilerin ve Müslümanların maruz kaldığı ayrımcılık son derece endişe verici. Müslümanların belli bir kalıba sokulmasından son derece rahatsızlık duyuyorum."
Ön yargılı söylemlerin daha fazla nefrete yol açtığını vurgulayan Guterres, şu sözlerine yer verdi:
"Antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı, nefret, popülizm ve oy kazanmak için korkuyu kullanan siyasi figürlerce tetikleniyor."
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