Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun toplanmasına izin vermedi

Mahkeme, Katalonya parlamentosunun 9 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmek üzere genel kurulu toplama kararını askıya aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya yerel parlamentosunun 9 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı amacıyla genel kurulu toplama kararını askıya aldı.

Katalonya Sosyalist Partisinin (PSC) konuyla ilgili yaptığı itirazı kabul eden Anayasa Mahkemesi, böylece Katalonya yerel parlamentosu genel kurulunun toplanması kararını da askıya almış oldu.

PSC, söz konusu genel kurulda tek taraflı bağımsızlık ilanının "anayasanın ihlali" ve "milletvekillerinin haklarının tamamen çiğnenmesi" anlamına geleceğini savunuyordu.

Katalonya özerk yönetiminde azınlık hükümetiyle iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren, sistem karşıtı Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), 9 Ekim'de genel kurulu toplantıya çağırmıştı.

Katalan parlamentosu bu çağrısına gerekçe olarak, İspanya hükümeti ve mahkemelerince yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun sonuçlarının değerlendirilmesini gösterse de CUP'un milletvekilleri, "9 Ekim'de bağımsız cumhuriyet ilan edilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ülkesinin resmi haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, Katalonya yerel hükümeti başkanı Carles Puigdemont'a "Daha kötü sonuçları önlemek için en iyi çözüm hemen yasallığa geri dönmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet Sözcüsü İnigo Mendez de Vigo da "Tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunun hiçbir anlamı yok. Hükümetimiz, tüm Katalanların ve tüm İspanyolların haklarını korumak için gerekli önlemleri alacak ve buna göre davranacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

İki katlı özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

150 bin pet şişe ile kendi adasını inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA