İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun toplanmasına izin vermedi

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya yerel parlamentosunun 9 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı amacıyla genel kurulu toplama kararını askıya aldı.

Katalonya Sosyalist Partisinin (PSC) konuyla ilgili yaptığı itirazı kabul eden Anayasa Mahkemesi, böylece Katalonya yerel parlamentosu genel kurulunun toplanması kararını da askıya almış oldu.

PSC, söz konusu genel kurulda tek taraflı bağımsızlık ilanının "anayasanın ihlali" ve "milletvekillerinin haklarının tamamen çiğnenmesi" anlamına geleceğini savunuyordu.

Katalonya özerk yönetiminde azınlık hükümetiyle iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren, sistem karşıtı Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), 9 Ekim'de genel kurulu toplantıya çağırmıştı.

Katalan parlamentosu bu çağrısına gerekçe olarak, İspanya hükümeti ve mahkemelerince yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumunun sonuçlarının değerlendirilmesini gösterse de CUP'un milletvekilleri, "9 Ekim'de bağımsız cumhuriyet ilan edilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ülkesinin resmi haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, Katalonya yerel hükümeti başkanı Carles Puigdemont'a "Daha kötü sonuçları önlemek için en iyi çözüm hemen yasallığa geri dönmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet Sözcüsü İnigo Mendez de Vigo da "Tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunun hiçbir anlamı yok. Hükümetimiz, tüm Katalanların ve tüm İspanyolların haklarını korumak için gerekli önlemleri alacak ve buna göre davranacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.