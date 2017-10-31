Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu iptal etti

Katalonya'nın bağımsızlık referandumu İspanya tarafından iptal edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu iptal etti. Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlık ilanı da geçersiz sayıldı.
 
1 Ekim'deki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Katalonya yerel meclisi Cuma günü yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. İspanya dakikalar sonra anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'daki yerel hükümeti fesh etmişti.
 
Tüm yetkileri üstüne alan Madrid yönetimi, 21 Aralık tarihinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu.
 
AB tek muhatabının Madrid yönetimi olduğunu belirtmiş, ABD ise Katalonya'nın İspanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu duyurmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Süleyman Soylu: ' (Bülent Tezcan) Sözleri şeytan dilliliğidir. Bunun hesabı sorulur açık ve net'

Bakan Süleyman Soylu: ' (Bülent Tezcan) Sözleri şeytan dilliliğidir. Bunun hesabı sorulur açık ve net'

Dünyanın dört bir yanından garip fotoğraflar

Dünyanın dört bir yanından garip fotoğraflar

44 yıldır kolu sürekli havada

44 yıldır kolu sürekli havada

Vantilatör teliyle bakın nasıl balık avladı

Vantilatör teliyle bakın nasıl balık avladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA