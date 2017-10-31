İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu iptal etti. Katalonya Özerk Bölgesi'nin bağımsızlık ilanı da geçersiz sayıldı.

1 Ekim'deki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Katalonya yerel meclisi Cuma günü yaptığı oylamayla tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. İspanya dakikalar sonra anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokarak Katalonya'daki yerel hükümeti fesh etmişti.

Tüm yetkileri üstüne alan Madrid yönetimi, 21 Aralık tarihinde erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

AB tek muhatabının Madrid yönetimi olduğunu belirtmiş, ABD ise Katalonya'nın İspanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu duyurmuştu.