İspanya Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!
İspanya Anayasa Mahkemesi referandum yasasını hükümsüz ilan etti.
İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun 6 Eylül'de çıkardığı ve bağımsızlık referandumu yapılmasına olanak sağlayan yasayı iptal etti.
Yasa daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmış ancak Katalonya Özerk Yönetimi buna rağmen bağımsızlık referandumunu düzenlemişti.
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