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İspanya, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya'nın özerklik haklarını donduracak maddeyi yürürlüğe koyacak

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan yönetiminden 'bağımsızlık ilan edip etmediğine' açıklık getirmesini, bağımsızlık ilan edilmesi durumunda Katalonya'nın özerklik haklarının dondurulmasını öngören ilgili maddenin yürürlüğe konulması için harekete geçeceklerini söyledi.

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