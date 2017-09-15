İspanya, bağımsızlık referandumundan vazgeçmesi için Katalonya'ya 48 saat süre verdi

İspanya hükümeti, "yasa dışı" olarak tanımladıkları 1 Ekim’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu iptal etmeleri için Katalonya bölgesine son 48 saat süre verdi.

Maliye Bakanı Cristbal Montoro, devletin finansal özerk bölgelerinin denetimini ele geçirmesi için bir mekanizmanın onaylandığını bildirdi. Ayrıca hükümet Katalonya özerk bölgesinin planlanan bağımsızlık referandumu için kamu harcamalarını da kısıtlamayı planlıyor.

Öte yandan, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin, Katalonya'daki referandumu askıya alması üzerine yüz binlerce gösterici Katalonya Ulusal Günü'nde bir araya gelerek, protesto gösteri düzenlemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Katalonya'nın ayrılması durumunda, "Katalonya’da yapılacak bağımsızlık referandumundan evet çıkarsa, bizler sonuçlara saygı göstereceğiz. Ancak Katalonya oylamadan sonra yeniden kısa süre içinde Avrupa Birliği üyesi olamayacak. Katalonya Avrupa Birliği’ne yeniden üye olmak için diğer ülkeler gibi uzun bir süreçten geçmek durumunda kalacak" açıklamasını yapmıştı.