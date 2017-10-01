İspanya Başbakan Yardımcısı Santamaria: Hiçbir anlamı yok

İspanya hükümeti, Katalonya'da yasa dışı ilan edilen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bağımsızlık referandumunun gerçekleştirilmesinin bir anlamının olmadığını açıkladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel ve siyasi çıkarları" ifadelerini kullandı. Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir, gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu.

Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Katalonya'da bağımsızlık referandumu itiraz ve engellemelere rağmen yapılmaya devam edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle çıkan olaylarda 9'u polis, 2'si jandarma görevlisi 337 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki gerginliği daha fazla artırmamak için caddelerde 5-6 arabalık konvoylarla devriye gezen İspanya ulusal polisi ve jandarma ekipleri, oy kullanma işleminin devam ettiği, halen açık olan okullara müdahale etmedi.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti, sandıkların TSİ 21.00'da kapanacağını yineleyip, sonuçların Barselona'nın Katalonya Meydanı'na kurulan büyük platformdan açıklanması için hazırlıklarını sürdürüyor.