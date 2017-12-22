İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar içinde diyaloga hazırım

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçıların çoğunluğu elde ettiği Katalonya'daki seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle, yasaları ihlal etmedikleri sürece, "yapıcı, açık ve gerçekçi bir diyaloga" hazır olduğunu söyledi.

Rajoy, düzenlediği basın toplantısında dünkü seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ayrılıkçı partilerin parlamentoda çoğunluğu elde ettiği seçimlerde birlik yanlısı Vatandaşlar'ın (C's) en çok oyu aldığına dikkat çeken Rajoy, "kimsenin tek başına çoğulcu Katalonya adına konuşamayacağını" belirtti.

Yeni hükümetle, "yapıcı, açık ve gerçekçi bir diyaloga" hazır olduğunu ifade eden Rajoy, ancak bu diyalogun şartının ayrılıkçı Katalan liderlerin "yasalar içinde" hareket etmesi olduğunu söyledi. Rajoy, diyalogun ayrıca ekonomik büyüme ve istihdam için gerekli olan "kesinlik ve güvenliği" kapsamasının da önemine dikkat çekti.

Puigdemont'un buluşma davetini reddetti

Rajoy, "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Katalan siyasilerin durumunun dünkü seçim sonuçlarıyla hiçbir şekilde bir ilgisinin bulunmadığını, bu konuda yargının yetkili olduğunu kaydederek, "Biz siyasetçiler de herhangi bir vatandaş gibi yasalara tabiyiz. Yasalar herhangi bir siyasi stratejiye tabi olmamalı." dedi.

Vatandaşlar (C's) lideri Ines Arrimadas'ı seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini aktaran Rajoy, görevden alınan ve hakkında tutuklama kararı olduğu için Belçika'ya kaçan eski Katalonya Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un buluşma talebini de geri çevirerek, "Benim buluşmam gereken kişi, seçimi kazanandır. O kişi de, Sayın Arrimadas". ifadesini kullandı.

"Başbakan diyalogu kabul etmeli"

Öte yandan seçimden üçüncü parti olarak çıkan ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira, seçime ilişkin açıklamasında "Cumhuriyet (bağımsız devlet) bir kez daha kazandı." dedi.

Başabakan Rajoy'un Puigdemont ve ERC'nin hapisteki lideri Oriol Junqueras ile diyalogu kabul etmesi gerektiğini söyleyen Rovira, "Bu adaletsiz sürgün ve mahkumiyete son verilmeli." diye konuştu.

Seçim

Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere dün sandığa gitmişti.

Merkezi hükümetin yapılmasını istediği erken seçimde, birlik yanlısı C's en çok oyu almış ancak, ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.

Ayrlıkçı partilerin hükümet kurmak için anlaşıp anlaşamayacağı, Belçika'daki Puigdemont ve hapisteki Junqueras'ın durumların ne olacağına dair belirsizlik sürüyor.

Süreç

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı alan Katalonya yerel parlamentosu, aynı gün Senatonun onayı ile anayasanın 155. maddesini uygulayan İspanya hükümeti tarafından feshedilmiş, 21 Aralık’ta erken yerel seçime gidileceği açıklanmıştı.

Yerel hükümet yetkilileri gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmış, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, 4 eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.