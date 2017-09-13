İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı
İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı.
İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında, İspanya hükümetinin tanımadığı Katalonya'daki 'bağımsızlık referandumu' ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı
Katalonya, İspanya'nın tepkilerine rağmen referanduma gideceğini açıklamıştı.
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