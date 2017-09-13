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İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı

İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı.

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İspanya Başsavcısı, 712 Katalan Belediye Başkanı hakkında, İspanya hükümetinin tanımadığı Katalonya'daki 'bağımsızlık referandumu' ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı

 

Katalonya, İspanya'nın tepkilerine rağmen referanduma gideceğini açıklamıştı.

 

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