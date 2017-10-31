İspanya Dışişleri Bakanı Dastis: Belçika'nın, Puigdemont'a siyasi sığınma vermesi anormal bir şey olur

Dastis, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, Puigdemont'un Belçika'dan siyasi sığınma talep edebileceği iddialarına ilişkin "Belçika'nın Puigdemont'a siyasi sığınma vermesi şaşırtıcı ve anormal bir şey olur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Dastis, hukuk devletinin işleyişinde AB ülkeleri arasında karşılıklı çok üst düzey bir güven bulunduğunu vurgulayarak Katalonya'daki mevcut durumda siyasi sığınma talep edecek şartların bulunmadığını söyledi.

Puigdemont'un siyasi sığınma talep etmesini beklemediğini kaydeden Dastis, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasetçilerin bu zamana kadar hep yasa dışı hareket etmelerinden dolayı atacakları yeni adımın önceden tahmin edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

Puigdemont'un Brüksel'de ETA örgütünün avukatlarından Paul Bekaert ile görüşmesiyle ilgili sorulara da cevap veren Dastis, "Puigdemont'un kendisini bir ETA üyesi gibi görmediğini umuyorum. Aksi taktirde bir ETA üyesi gibi muamele görür." yorumunda bulundu.