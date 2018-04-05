İspanya HSBC sızıntıları hükümlüsünü şartlı olarak serbest bıraktı

İspanya Ulusal Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada, 46 yaşındaki Fransız-İtalyan uyruklu Falciani'nin pasaportuna el konulması ve haftada bir imza vermesini kararlaştırdı.

Bu sürede, Falciani'nin iade talebinin değerlendirileceği ifade edildi.

İsviçre'nin iade talebini 2012'de reddeden İspanya'nın son adımı, tartışmaları beraberinde getirdi.

- İspanya ve İsveç arasında anlaşma iddiaları

İsviçre'nin geçen ay aldığı yeni yakalama kararının 2 ayrılıkçı Katalan siyasetçinin bu ülkeye kaçmasının ardından gelmesi dikkati çekerken, İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Falciani'nin gözaltına alınmasıyla hükümetin bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İki mesele arasında bir bağlantı kurulmaması gerektiğini kaydeden Catala, "Bunlar, uluslararası iş birliği çerçevesindeki hukuksal konular. Bundan farklı olarak değerlendirilmemeli." dedi.

Ancak Falciani'nin İsviçre'deki avukatı Marc Henzelin, iki mesele arasında bağlantı olduğunun ve iki ülkenin bir tür anlaşma yaptığının dillendirildiğini ancak kendisinin bunu doğrulayacak bir konumda olmadığını ifade ederek, "Fakat durum böyleyse oldukça çirkin bulduğumu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

- 222 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı

Falciani, HSBC'nin İsviçre şubesi için çalışırken 2008'de, bankanın müşterilerin 222 milyar dolara varan vergi kaçırmasına yardım ettiğini gösteren bilgileri sızdırmıştı.

"İsviçre Sızıntıları" olarak bilinen skandal sonrası "zenginleri korkutan adam" olarak ünlenen Falciani, 2015 yılında bir İsviçre mahkemesi tarafından casusluktan suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmaya katılmayan ve ülkeden kaçan Falciani, yıllardır yaşadığı İspanya'da İsviçre'nin talebi üzerine dün gözaltına alınmıştı.

Falciani, sızıntıları yaptıktan sonra İspanya'ya gitmiş, iadesi 2012'de bir İspanyol mahkemesi tarafından reddedilmişti.