İspanya Katalonya'da referandumun yapılmayacağını açıkladı

İspanya Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo yaptığı açıklamada, Katalonya'nın bağımsızlığı için pazar günü planlanan referandumun yapılmayacağını bildirdi. Mendez de Vigo hükümetin seçimlerin yasa dışı olduğu yönündeki tutumunu yineleyerek, "1 Ekim'de referandum yapılmayacak" dedi.