İspanya Katalonya'nın özerkliğini askıya alıyor!

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre, Sabah 10’da doldu. İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

Kendilerine verilen süre dolmadan önce İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a gönderdiği mektubu kamuoyuna duyuran Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid’in kendileriyle görüşmeyi reddetmesi durumunda, özerk parlamentonun bağımsızlık ilanı için oylama yapabileceğini söyledi.

Puigdemont, 1 Ekim’de yapılan tartışmalı referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş, fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti, Carles Puigdemont’tan net yanıt beklediklerini belirterek bu sabaha kadar süre tanımıştı.

İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere, hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanmasının ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü de büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.