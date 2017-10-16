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İspanya, Katalonya'ya perşembeye kadar süre verdi

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria, tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya lideri Carles Puigdemont'a yönelttikleri soruya hala yanıt alamadıklarını açıkladı. Santamaria, İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini duyurdu.

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