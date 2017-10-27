İspanya Senatosu Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı

Katalonya Bölgesi´nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid´de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi´nin özerkliğini askıya alacak olan 155. Maddenin yürürlüğe girmesini onayladı. 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu kullanılan oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.