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İspanya Senatosu Katalonya'nın özerkliğini askıya aldı

İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi'nin özerkliğini askıya alacak 155. maddeyi onayladı.

  • DHA
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Katalonya Bölgesi´nin bağımsızlık ilan etmesinin ardından Madrid´de İspanya Senatosu Katalonya Bölgesi´nin özerkliğini askıya alacak olan 155. Maddenin yürürlüğe girmesini onayladı. 214 evet oyuna karşılık 47 hayır oyu kullanılan oylamada bir oy da geçersiz sayıldı.
 

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