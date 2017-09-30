İspanya polisi, Katalan iletişim merkezini bastı

Madrid’in Kuzeydoğu bölgesine binlerce polisin gönderildiği belirtildi. Referandumu engellemek için binlerce polisin görev yapacağı belirtiliyor. Katalan lider Carles Puigdemont ise yaptığı açıklamayla ne olursa olsun referandumun yapılacağını aktardı.
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