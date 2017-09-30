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İspanya polisi, Katalan iletişim merkezini bastı

İspanya polisinin, Katalan Hükümetinin bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan yönetimine ait iletişim merkezini bastığı belirtildi.

  • İHA
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Madrid’in Kuzeydoğu bölgesine binlerce polisin gönderildiği belirtildi. Referandumu engellemek için binlerce polisin görev yapacağı belirtiliyor. Katalan lider Carles Puigdemont ise yaptığı açıklamayla ne olursa olsun referandumun yapılacağını aktardı.

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